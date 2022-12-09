Криштиану Роналду не будет играть с Лионелем Месси в одной команде.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду несколько недель назад разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и сейчас его агент Жорже Мендеш занимается поисками нового клуба для своего клиента.

О возможном подписании 37-летнего футболиста высказался президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. По словам функционера, он восхищен Роналду, однако парижский клуб не сможет подписать португальца.

"Роналду - легенда, звезда. Я восхищаюсь им и люблю как футболиста и как профессионала. Он потрясающий игрок. Ему сейчас 37, а он все еще великолепен.

Видео дня

Но его хочет подписать каждый клуб. В нашем случае проблема заключается в том, что у нас полно футболистов на его позиции. Честно говоря, это невозможно", - приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.

Ранее британские СМИ сообщали, что интерес к Криштиану Роналду проявляют "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Интер" Майами из США. При этом, саудовский клуб предлагает Роналду невероятную зарплату - 200 миллионов евро за сезон, однако португальский форвард хочет продолжить выступления в Европе.

Накануне стало известно, что в услугах Роналду заинтересован лондонский "Арсенал", цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Отмечается, что Роналду будет принимать решение о своей будущей карьере только после ЧМ-2022, на котором сборная Португалия пробилась в четвертьфинал и сыграет с Марокко.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Вас также могут заинтересовать новости: