Криштиану Роналду может остаться в английской Премьер лиге.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно покинул "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента, продолжает поиски нового клуба.

Британские СМИ сообщают, что интерес к 37-летнему футболисту проявляют "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Интер" Майами из США. "Аль-Наср" предлагает Роналду невероятную зарплату - 200 миллионов евро за сезон, но Криштиану хочет продолжить выступления в Европе.

Накануне стало известно, что в услугах португальского форварда заинтересован лондонский "Арсенал".

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Журналист Руди Галетти сообщил, что лондонцы постараются убедить форварда остаться в Англии и подписать контракт в январе 2023 года.

Предложение "канониров" не будет таким финансово выгодным, как у саудовцев, но желание попытаться подписать Роналду у клуба есть.

Шансы "Арсенала" подписать португальца повышает также то, что, скорее всего, "канониры" будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что очень важно для Роналду.

Сообщается, что 37-летний форвард будет принимать решение о своей будущей карьере только после чемпионата мира-2022 в Катаре, на котором сборная Португалия вышла в четвертьфинал и сыграет с Марокко.

Напомним, Криштиану Роналду остался без клуба после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Португалец дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага. После публикации этого интервью клуб принял решение расторгнуть контракт с футболистом.

В текущем сезоне португалец сыграл в 16 матчах за "МЮ", в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.

Добавим, что в составе "Арсенала" играет футболист сборной Украины Александр Зинченко. Кроме того, "канониры" заинтересованы в подписании вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

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