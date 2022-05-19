Знаменитый футболист признался, что был очень рад вернуться в Украину.

Легендарный экс-футболист Андрей Шевченко, который накануне был представлен амбасадором запущенной по инициативе Владимира Зеленского фандрейзинговой платформы UNITED24, рассказал о своих эмоциях после приезда в Киев и о встрече с Президентом Украины.

В эксклюзивном интервью программе "Сніданок з 1+1" Шевченко признался, что встреча с главой государства была очень теплой.

"Для меня это великая честь и гордость, что я стал первым амбасадором, можно сказать послом UNITED24 и увидеть президента с начала войны - это была очень сильная эмоция. Все, что сделал Зеленский для страны, как он выстоял и сумел нас объединить, очень важно, это был сильный момент встречи", - сказал футболист.

Андрей Шевченко впервые посетил Киев с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Украинец признался, что ему очень захотелось прогуляться по столице пешком. Особым футболист назвал момент еще на вокзале, когда он на перроне увидел поезд в Харьков.

"Мы прибыли, а из соседнего перрона отходил поезд из Киева в Харьков. И я увидел полузаполненные вагоны и понял, что люди начинают возвращаться. Жизнь начинает возвращаться в Украину. У нас есть вера в победу. Для меня это был важный момент и показатель, что мы обязательно победим. И будет в Украине все хорошо. На вокзале меня многие узнали. Я так хотел всех обнять, был очень рад возвращению", - отметил Шевченко.

Добавим, что 23 мая в Милане Андрей Шевченко вернется на поле в качестве футболиста во время матча Героев Интеграции.

В этом матче легендарные футболисты со всего мира выйдут на поле, чтобы собрать средства для поддержки противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны РФ против Украины.

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