Среди футболистов, которые выйдут на поле, будут настоящие звезды мирового футбола – Андрей Шевченко, Лионель Месси, Франческо Тотти, Жулио Сезар, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и многие другие.

23 мая в 21:45 по киевскому времени легенда каталонской "Барселоны" и миланского "Интера" Самюэль Это'о собирает друзей на стадионе Сан Сиро в Милане для проведения матча Героев Интеграции. Цель игры – сбор средств для поддержки противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения потребностей украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны рф. Средства будут поступать на счет специального фонда, созданного Самюэлем Это'о, и распределяться согласно запросам.

Среди футболистов, которые выйдут на поле, будут настоящие звезды мирового футбола – Лионель Месси, Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилани Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие. Кроме этого, в звездный состав присоединится и украинец Андрей Шевченко – главный тренер национальной сборной по футболу в 2016-2021 годах, обладатель "Золотого мяча". Сейчас Андрей является голосом Украины на международной арене и доносит правду о преступлениях россиян против человечности всему миру.

Транслировать матч будет телеканал 2+2, который входит в состав группы 1+1 media, а также YouTube-каналы FootballHub, Профутбол, и платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ и 1+1 Video. Начало трансляции в 21:45.

Напомним, в апреле-мае состоялась серия благотворительных матчей ФК "Динамо" Match for peace #StopWarInUkraine, соорганизаторами которых были 1+1 media. Во время матчей и благодаря сопутствующим благотворительным мероприятиям и аукционам суммарно лишь в апреле было собрано более 22 000 000 грн, которые направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной рф в Украине.