Украинский специалист рассказал, что мировое сообщество осуждает вторжение РФ в Украину.

Легендарный в прошлом футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о поддержке украинского народа со стороны иностранных футболистов и клубов.

По мнению Шевченко, наибольшую активность в поддержке Украины в борьбе против агрессии россии проявляет капитан сборной Польши Роберт Левандовски.

"Европейские страны, включая мировое сообщество поддерживают Украину, но есть страны, которые принимают нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, которую развязала Российская Федерация против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь - очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину.

Кто оказал наибольшую поддержку? Я считаю, что это Роберт Левандовски, капитан сборной Польши.

Он очень многое сделал. В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь есть определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить войну и помочь Украине", - приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

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