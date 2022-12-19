Карим Бензема решил сфокусироваться на выступлениях за мадридский "Реал".

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции.

Обладатель "Золотого мяча-2022" в своих социальных сетях сообщил, что решил сфокусироваться на выступлениях только за мадридский клуб.

"Я приложил усилия и допустил ошибки, чтобы быть там, где я есть сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю, а наша история завершается", - написал Бензема в Твиттере.

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Напомним, Карим Бензема получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 по футболу и не смог выступить на турнире.

На мундиале в Катаре сборная Франции дошла до финала, в котором уступила национальной команде Аргентины в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

35-летний форвард выступал за сборную Франции с 2007 года. На ЧМ-2014 он стал лучшим игроком и бомбардиром сборной Франции.

В 2015 году Бензема был отстранен от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнера по сборной Матье Вальбуэна.

В мае прошлого года Бензема вновь был приглашен в сборную Франции.

Карим Бензема провел 97 матчей за сборную Франции. В его активе 37 голов и 20 результативных передач.

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