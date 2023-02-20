В поединке 33-го тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу, случился курьезный эпизод.
Во время матча между "Сандерлендом" и "Бристоль Сити" футболист Люк О'Найн довольно оригинальным способом решил остановить оппонента, чтобы прервать контратаку на свои ворота.
Полузащитник "Сандерленда" запрыгнул на отобравшего у него мяча Алекса Скотта, буквально оседлав соперника. В добавок О'Найн поцеловал соперника, извинившись за свой фол.
Пожалуй, это самый милый и забавный срыв атаки, который случался в футболе.
Добавим, что за этот фол арбитр встречи показал желтую карточку О'Найну.
После матча Люк О'Найн добавил настроения своим комментарием в социальных сетях.
"Тогда мы все поняли, что я идиот. Что ж, давайте еще немного повеселимся... Лучшая видеонарезка или комментарий выиграет футболку Сандерленда, которую подпишут все ребята", - написал О'Найн в Twitter.
Right then, we've all established I'm an idiot 😂 So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys 😁❤️🤍 pic.twitter.com/KylwTd5PZr— Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023
Поединок "Сандерленда" и "Бристоль Сити" завершился вничью 1:1. Голами в этой встрече отличились Джек Кларк и Наки Уэллс.
После 33-го тура "Сандерленд" занимает 5-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 49 баллами в активе. "Бристоль Сити" с 41 очком идет на 15-й строчке.