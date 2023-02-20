Люк О'Найн нашел оригинальный способ, как остановить контратаку соперника.

В поединке 33-го тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу, случился курьезный эпизод.

Во время матча между "Сандерлендом" и "Бристоль Сити" футболист Люк О'Найн довольно оригинальным способом решил остановить оппонента, чтобы прервать контратаку на свои ворота.

Полузащитник "Сандерленда" запрыгнул на отобравшего у него мяча Алекса Скотта, буквально оседлав соперника. В добавок О'Найн поцеловал соперника, извинившись за свой фол.

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Пожалуй, это самый милый и забавный срыв атаки, который случался в футболе.

Добавим, что за этот фол арбитр встречи показал желтую карточку О'Найну.

После матча Люк О'Найн добавил настроения своим комментарием в социальных сетях.

"Тогда мы все поняли, что я идиот. Что ж, давайте еще немного повеселимся... Лучшая видеонарезка или комментарий выиграет футболку Сандерленда, которую подпишут все ребята", - написал О'Найн в Twitter.

Right then, we've all established I'm an idiot 😂 So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys 😁❤️🤍 pic.twitter.com/KylwTd5PZr — Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023

Поединок "Сандерленда" и "Бристоль Сити" завершился вничью 1:1. Голами в этой встрече отличились Джек Кларк и Наки Уэллс.

После 33-го тура "Сандерленд" занимает 5-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 49 баллами в активе. "Бристоль Сити" с 41 очком идет на 15-й строчке.

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