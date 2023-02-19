"Манчестер Юнайтед", похоже, включился в чемпионскую гонку в АПЛ.

В воскресенье, 19 февраля, состоялись два матча в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

В первом матче игрового дня "Манчестер Юнайтед" встречался с "Лестером". Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:0 в пользу "красных дьяволов".

Счет в игре был открыт на 25-й минуте - после передачи Бруну Фернандеша отличился нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд. На 58-й минуте Рашфорд оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарем "Лестера" после передачи бразильца Фреда. Через четыре минуты Джейдон Санчо довел счет до разгромного, забив третий мяч с передачи Бруну Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 3:0

Голы: Рашфорд, 25, 56, Санчо, 62

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Ван-Биссака, 69), Фред (Мактоминей, 59), Забитцер (Мейну 80), Рашфорд (Эланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46), Вегхорст

"Лестер": Уорд, Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен, Менди (Сумаре, 59), Дьюсберри-Холл (Тилеманс, 59), Тете (Прат, 75), Мэддисон, Барнс, Ихеаначо (Варди, 75)

Предупреждения: Фас, 45+2, Менди, 4

Обзор матча:

Во втором матче игрового дня в лондонском дерби встречались "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". Игра завершилась уверенной победой "шпор" со счетом 2:0.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Открыл счет в матче на 56-й минуте Эмерсон, голевую передачу на бразильского защитника отдал Бен Дэвис. На 72-й минуте Сон Хын Мин увеличил преимущество "шпор", забив второй мяч с передачи Харри Кейна.

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Дэвис, 56, Сон, 72

"Тоттенхэм": Форстер, Лангле (Перишич 78), Дайер, Ромеро, Дэвис, Скипп (Сарр 89), Хейбьерг, Эмерсон, Ришарлисон (Сон 68), Кулушевски (Моура 89), Кейн

"Вест Хэм": Фабианский, Керер, Огбонна (Джонсон 81), Агер, Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон (Форнальс 82), Даунз (Бенрахма 72), Боуэн, Антонио (Ингз 72)

Предупреждения: Скипп 9, Перишич 90+3 - Антонио 62

Обзор матча:

Благодаря победе в этом туре "Тоттенхэм" поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. За 24 сыгранных матча "шпоры" заработали 42 очка. "Манчестер Юнайтед" занимает третье место, набрав 49 очков после 24 матчей.

"Лестер" с 24 баллами идет на 14-й строчке, "Вест Хэм" с 20 очками расположился на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 54 балла.

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