Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как проходили его сборы в "Волыни", когда команду тренировал Виталий Кварцяный.
В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказал, что тренер луцкого клуба заставлял его пить овес.
"Такие сборы были у меня впервые, мы в день бегали по 15 км. Потом еще силовые упражнения были, "жабки", "кони". Такие у него упражнения были. Мяча не было. 7 дней мы были на Шацких озерах.
Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35-40 человек. Я ни разу, наверное, к мячу не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17.
Читайте такжеГерой сборной Украины на Евро-2020 Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеруПодъем в 6:30 утра, выпиваешь овес. Владимирович говорит: "Артем, знаешь, я хочу, чтобы ты был как конь. Но мне надо, чтобы ты пил овес". Он брал здоровый казан и там был разваренный овес. Просто выпивали и побежали. Просто прибегали, ложились спать, кушали и снова на тренировки. Кто-то может халтурил, но я до конца выбегал. За семь дней я пробежал 105 километров
После этого я приехал в "Днепр", то у меня все на спад пошло от неправильной подготовки. В первой части сезона сыграл 8 матчей, но не забил ни одного гола. Чувствовал, что я не в кондициях", - рассказал Довбик.
В украинском футболе Виталий Кварцяный славится тем, что требует от игроков максимальной физической готовности, и для этого мог использовать нетрадиционные методы подготовки. Довбик вместе с "Волынью" работал в сезоне-2016/17.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.