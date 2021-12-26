Артем Довбик рассказал о необычных методах работы Виталия Кварцяного.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как проходили его сборы в "Волыни", когда команду тренировал Виталий Кварцяный.

В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказал, что тренер луцкого клуба заставлял его пить овес.

"Такие сборы были у меня впервые, мы в день бегали по 15 км. Потом еще силовые упражнения были, "жабки", "кони". Такие у него упражнения были. Мяча не было. 7 дней мы были на Шацких озерах.

Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35-40 человек. Я ни разу, наверное, к мячу не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17.

Читайте такжеГерой сборной Украины на Евро-2020 Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеруПодъем в 6:30 утра, выпиваешь овес. Владимирович говорит: "Артем, знаешь, я хочу, чтобы ты был как конь. Но мне надо, чтобы ты пил овес". Он брал здоровый казан и там был разваренный овес. Просто выпивали и побежали. Просто прибегали, ложились спать, кушали и снова на тренировки. Кто-то может халтурил, но я до конца выбегал. За семь дней я пробежал 105 километров

После этого я приехал в "Днепр", то у меня все на спад пошло от неправильной подготовки. В первой части сезона сыграл 8 матчей, но не забил ни одного гола. Чувствовал, что я не в кондициях", - рассказал Довбик.

В украинском футболе Виталий Кварцяный славится тем, что требует от игроков максимальной физической готовности, и для этого мог использовать нетрадиционные методы подготовки. Довбик вместе с "Волынью" работал в сезоне-2016/17.

Артем Довбик: карьера