Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился с фанатами яркой фотографией с отдыха на Мальдивах.
На снимке, который был опубликован в Instagram, Довбик предстал вместе со своей супругой Юлией. Пара обнимается и страстно целуется.
"Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, вы что делаете? Цензура где?", - пошутила одна из подписчиц.
"Просто вау! Какие же вы красивые", "Я знал, у него будет момент", "Один из немногих украинских футболистов, кто заслужил отдых", "Красная карточка - удаление с поля за нецензуру", - также комментируют фото подписчики.
Напомним, Довбик - один из героев сборной Украины на Евро-2020. Он забил победный гол на последних минутах матча со Швецией в 1/8 финала.
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Осеннюю часть сезона нападающий "Днепра-1" завершил на вершине гонки бомбардиров УПЛ. В его активе 14 голов в 17 матчах.