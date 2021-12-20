Артем Довбик проводит отпуск в компании супруги.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился с фанатами яркой фотографией с отдыха на Мальдивах.

На снимке, который был опубликован в Instagram, Довбик предстал вместе со своей супругой Юлией. Пара обнимается и страстно целуется.

"Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, вы что делаете? Цензура где?", - пошутила одна из подписчиц.

"Просто вау! Какие же вы красивые", "Я знал, у него будет момент", "Один из немногих украинских футболистов, кто заслужил отдых", "Красная карточка - удаление с поля за нецензуру", - также комментируют фото подписчики.

Напомним, Довбик - один из героев сборной Украины на Евро-2020. Он забил победный гол на последних минутах матча со Швецией в 1/8 финала.

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Осеннюю часть сезона нападающий "Днепра-1" завершил на вершине гонки бомбардиров УПЛ. В его активе 14 голов в 17 матчах.

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Автор: Антон Дударь