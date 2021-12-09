Форвард "Днепра-1" много забивает и привлек к себе внимание известных клубов.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик в зимнее трансферное окно может перебраться в один из европейских чемпионатов.

Предметный интерес к украинскому форварду проявляют целый ряд итальянских и бельгийских клубов.

Как сообщает areanapoli, на футболиста "Днепра-1" претендуют "Наполи", "Фиорентина" и "Болонья". Речь идет о полноценном трансфере.

К тому же форвард сборной Украины интересен и в Бельгии - "Андерлехту" и "Генку".

Трансферная стоимость Довбика оценивается в 5 миллионов евро. Для "Фиорентины" он мог бы стать альтернативой Душану Влаховичу, который может покинуть Флоренцию в летнее трансферное окно.

Читайте такжеШвеция - Украина: видео головНападающий стал известен широкой общественности после гола в экстра-тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции (2:1). Тогда футболист вышел на замену и в концовке встречи головой забил победный мяч и вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

Артем Довбик является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Украины с 13 голами в активе.

Артем Довбик: статистика

В текущем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 17 матчей во всех турнирах. В его активе 13 голов и 5 ассистов.

За все время выступлений в "Днепре-1" Довбик сыграл 44 игры, забив 23 мяча и отдав 6 результативных передач.

За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.

Автор: Владимир Медяник