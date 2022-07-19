Евгений Коноплянка рассказал, почему ему не удалось полностью реализовать свой потенциал.

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас защищает цвета польской "Краковии", прокомментировал свои успехи в карьере.

В интервью изданию Weszło украинский футболист рассказал, почему ему так и не удалось заиграть в европейских топ-чемпионатах.

- Почему ты так и не стал звездой Ла Лиги и Бундеслиги?

‎- У меня был только один полноценный сезон в международном футболе – первая кампания в "Севильи". Я сыграл в 50 матчах, достаточно много, не правда ли? Забивал в Ла Лиге, забивал в Лиге чемпионов, мы выиграли Лигу Европы. Все говорили: "Коно – лучший". Жаль, что позже мне никто не объяснил, что Германия – не моя страна.

Если бы более умные люди посоветовали мне остаться в Испании, что соответствует моим размышлениям о футболе и моей идее национального менталитета, моя карьера сложилась бы иначе, потому что у меня был огромный потенциал.‎

Я был поцелован Богом. Невероятно быстрый, отлично поставленный удар, очень техничный. У меня до сих пор это есть.

Я не такой, как Криштиану Роналду. Я не сплю в тренажерном зале. Когда я таскаю штанги и железо, чувствую себя узником всех этих микросокращений мышц, как-то так необычно. А на поле я всегда лучший, потому что Творец дал мне божественные навыки.‎

Мой сводный брат тоже был одарен, но успеха он так и не добился, потому что любил долго спать. Когда я тренировался, он вкусно храпел.‎

‎- Ты говорил, что проводишь в постели в среднем 10 часов в день. Миллионеры из США постучали бы тебе по голове.

- Брат был ленив. Я не ленюсь. Смотрите, просто многое улыбайтесь и будьте положительными. Тогда вы обязательно добьетесь успеха!,‎ - сказал Коноплянка.

Напомним, в феврале этого года Евгений Коноплянка перебрался из "Шахтера" в "Краковию". За полгода в польском клубе украинец сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

По итогам прошлого сезона "Краковия" заняла 9-е место в чемпионате Польще. За 34 сыгранных тура команда набрала 46 очков.

Евгений Коноплянка: что нужно знать о футболисте

Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. За "Днепр" сыграл 211 матчей, отличился 45 забитыми голами и 37 голевыми передачами.

После днепровского клуба играл за "Севилью", однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог. За испанский клуб сыграл 54 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

В августе 2016 года перебрался в немецкий "Шальке". В Германии украинцу не удалось толком проявить себя. За три сезона в "Шальке" Коноплянка сыграл 78 игр, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

В сентябре 2019 года Коноплянка присоединился к "Шахтеру", когда команду тренировал Луиш Каштру. За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.

Трансферная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 86 матчей и забил 21 гол.

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