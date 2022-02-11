Известный украинский полузащитник усилил состав середняка польского чемпионата "Краковии".

Украинский футболист донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка стал игроком "Краковии".

Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с новым клубом сроком на пол года с возможностью продления еще на один год.

Также отмечается, что Коноплянка перешел в польский клуб на правах свободного агента.

Для знаменитого украинского футболиста этот переход - шанс вернуть игровую форму и реанимировать свою карьеру. В донецком "Шахтере" после прихода Роберто Де Дзерби Коноплянка совершенно лишился места в обойме.

В нынешнем сезоне Коноплянка принял участие только в двух матчах квалификации Лиги Чемпионов.

Зимой 32-летний хавбек не поехал на сборы с "горняками" и занялся поиском нового клуба. Были разговоры о переходе в австрийский ЛАСК, но этот трансфер сорвался.

Добавим, что "Краковия" выступает в элитном дивизионе чемпионата Польши - Экстракласе. В текущем сезоне команда занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от еврокубкового третьего места на 11 очков.

"Краковия" базируется в Кракове и является одним из самых старых клубов страны. Основан он в 1906 году.

Среди известных футболистов в "Краковии" выступает сын легендарного бразильца Ривалдо - Ривалдиньо. Он пополнил состав в 2020 году, перейдя из румынского "Вииторула".

Евгений Коноплянка: карьера в "Шахтере"