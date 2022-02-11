Украинский футболист донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка стал игроком "Краковии".
Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с новым клубом сроком на пол года с возможностью продления еще на один год.
Также отмечается, что Коноплянка перешел в польский клуб на правах свободного агента.
Для знаменитого украинского футболиста этот переход - шанс вернуть игровую форму и реанимировать свою карьеру. В донецком "Шахтере" после прихода Роберто Де Дзерби Коноплянка совершенно лишился места в обойме.
В нынешнем сезоне Коноплянка принял участие только в двух матчах квалификации Лиги Чемпионов.
Зимой 32-летний хавбек не поехал на сборы с "горняками" и занялся поиском нового клуба. Были разговоры о переходе в австрийский ЛАСК, но этот трансфер сорвался.
Добавим, что "Краковия" выступает в элитном дивизионе чемпионата Польши - Экстракласе. В текущем сезоне команда занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от еврокубкового третьего места на 11 очков.
"Краковия" базируется в Кракове и является одним из самых старых клубов страны. Основан он в 1906 году.
Среди известных футболистов в "Краковии" выступает сын легендарного бразильца Ривалдо - Ривалдиньо. Он пополнил состав в 2020 году, перейдя из румынского "Вииторула".
Евгений Коноплянка: карьера в "Шахтере"
Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. После днепровского клуба играл за "Севилью", однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог.
- Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2019 года, когда команду тренировал Луиш Каштру.
- За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.
- Оценочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро, указывает Transfermarkt.
- В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, страдая от травм.
- В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 86 матчей и забил 21 гол.