Жозе Моуринью может стать первым в истории тренером, выигравшим все три еврокубка.

Итальянская "Рома" по сумме двух встреч обыграла "Лестер" и вышла в финал Лиги конференций.

Жозе Моуринью стал первым в истории тренером, которому удалось вывести свои команды в финалы всех трех еврокубковых турниров.

59-летний португальский специалист выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В 2004 году Моуринью завоевал трофей Лиги чемпионов с португальским "Порту". В 2010 году повторил успех уже с итальянским "Интером".

В 2003 году португалец стал обладателем Кубка УЕФА с "Порту". В 2017 году, после смены названия турнира на Лига Европы, Моуринью вновь его выиграл уже с английским "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что Моуринью очень эмоционально прокомментировал триумф своей команды на послематчевой пресс-конференции.

"Я очень устал и хочу домой! Это победа нашей семьи. Не только той части, которая была на поле и на скамейке, но и всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности - наше главное достижение.

Мы провели отличный матч. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сейва за 120 минут в матче против команды АПЛ, имеющей такую ​​атакующую мощь, это означает успех. Ребята заслуживают все это. У нас был фантастический путь к финалу, приходилось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим его выиграть.

Если разрешите, я хотел бы передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из Реала – прим.). Давай выиграем вместе в финалах", – цитирует Моуринью Football Italia.

В решающем матче Лиги конференций "Рома" сыграет против "Фейеноорда". Для римлян этот финал евротурнира станет первым с 1991 года.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе "Арена Комбетаре" в Тиране (Албания). Начало встречи - 22.00 по киевскому времени.

Напомним, в сезоне-2021/22 проводится первый розыгрыш Лиги конференций в истории.

Жозе Моуринью: карьера