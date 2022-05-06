"Рейнджерс" сенсационно разбил немецкий "РБ Лейпциг" и сыграет в финале ЛЕ.

В четверг, 5 мая, состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы

"Айнтрахт" на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте принимал лондонский "Вест Хэм". Матч завершился победой хозяев поля с минимальным преимуществом.

На 26-й минуте единственный гол забил колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа. За девять минут до взятия ворот защитник "молотобойцев" Аарон Крессуэлл был удален с поля.

"Айнтрахт" - "Вест Хэм" - 1:0

Гол: Борре, 26

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер (Туре, 8), Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Роде (Якич, 76), Соу, Камада, Хеуге (Хрустич, 82), Борре (Пасиенсия, 83)

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 74), Антонио, Боуэн

Предупреждения: Ндика (43), Райс (45), Роде (66), Антонио (76), Чендлер (78), Бенрахма (81), Кнауфф (81), Трапп (90)

Удаление: Крессуэлл (19)

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Айнтрахт" вышел в финал Лиги Европы. Первый матч между "Айнтрахтом" и "Вест Хэмом" завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В другом полуфинале ЛЕ на стадионе "Айброкс" в Глазго "Рейнджерс" принимал "РБ Лейпциг". Хозяева сенсационно одержали победу со счетом 3:1.

Счет был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник Джеймс Тавернье, ему ассистировал Райан Кент. На 24-й минуте преимущество шотландцев удвоил полузащитник Глен Камара. На 71-й минуте преимущество "Рейнджерс" сократил полузащитник "быков" Кристофер Нкунку, голевой пас отдал Анхелиньо. На 81-й минуте взятием ворот отметился полузащитник шотландцев Джон Ландстрем.

"Рейнджерс" - "РБ Лейпциг" - 3:1

Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 - Нкунку, 71

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Ландстрем, Басси, Баришич, Райт (Арфилд, 59), Джек (Балогун, 59), Камара, Арибо (Сакала, 45), Кент

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо (Хальстенберг, 81), Кампль, Лаймер, Нкунку, Ольмо (Собослаи, 62), Поульсен (Андре Силва, 81)

Предупреждения: Басси (26), Голдсон (31), Баришич (43), Кампль (52)

Обзор матча:

Первый матч между "Рейнджерс" и "РБ Лейпциг" завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышел "Рейнджерс".

Таким образом, в финальном матче встретятся "Айнтрахт" и "Рейнджерс". Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Лига конференций

На стадионе "Олимпико" в Риме в ответном полуфинальном матче Лиги конференций итальянская "Рома" принимала английский "Лестер Сити". Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий римлян Тэмми Абрахам, ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини.

"Рома" - "Лестер" - 1:0

Гол: Абрахам, 11

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски (Винья, 84), Дзаньоло (Верету, 79), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов, 89)

"Лестер": Шмайхель, Перейра (Кастань, 69), Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (А. Перес, 77), Лукман (Амарти, 46), Варди, Барнс (Ихеаначо, 46)

Предупреждения: Манчини, 41, Карсдорп, 87 - Фофана, 68

Обзор матча:

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью, счет - 1:1. По сумме двух матчей "Рома" вышла в финал турнира.

В другом полуфинале ЛК встретились французский "Марсель" и нидерландский "Фейеноорд". Игра прошла на стадионе "Велодром".

Победителя команды не определили - 0:0. В составе нидерландцев желтую карточку получили Гус Тиль, Маркос Сенеси и Тирелл Маласиа, а у французов "горчичники" получили Амин Харит и Бубакар Камара.

"Марсель" - "Фейеноорд" - 0:0

"Марсель": Манданда, Луан Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Харит (Ундер, 80), Гендузи, Гуйе (Лирола, 46), Пайет (Милик, 33), Дьенг (Бакамбу, 62)

"Фейеноорд": Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил (Хендрикс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Синистерра (Линссен, 74)

Предупреждения: Тиль, Сенеси, Маласия - Харит, Камара, Гендузи, Ундер

Обзор матча:

Первый матч между "Марселем" и "Фейеноордом" завершился со счетом 3:2 в пользу нидерландской команды, что позволило нидерландцам выйти в финал турнира.

Таким образом, в финале этого турнира сыграют итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд". Финал Лиги конференций пройдет 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре".