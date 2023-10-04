"Шахтер" занимает третье место в группе H после двух туров.

В среду, 4 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Антверпен" принимал донецкий "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Босэйлстадион" в Белигии и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Футболисты бельгийского клуба очень быстро повели в счете - уже на 3-й минуте встречи отличился Арбнор Муя. На 33-й минуте Мишель-Анж Баликвиша удвоил преимущество "Антверпена", забив с передачи Артура Вермерена.

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Во втором тайме "Шахтеру" удалось совершить невероятный камбэк и полностью перевернуть ход встречи. Сначала на старте второй половины встречи Даниил Сикан отыграл один мяч. Затем на 71-й минуте ударом со штрафного гол забил Ярослав Ракицкий и сравнял счет в игре. Спустя еще пять минут Даниил Сикан оформил дубль и вывел "Шахтер" вперед.

В компенсированное время бельгийцы могли сравнять счет и вырвать ничью в этой игре, но опытный защитник Тоби Алдервейрелд не смог реализовать пенальти.

"Антверпен" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Муя, 3, Баликвиша, 34 - Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

"Антверпен": Бюте, Вейндал (Иленихена, 83), Кулибали, Алдервейрелд, Батае, Кейта (Юсуф, 83), Вермеерен, Эккеленкамп (Валенсия, 74), Баликвиша, Янссен, Муя (ван ден Бош, 87)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан (Швед, 87)

Предупреждения: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракицкий (66), Сикан (82)

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Порту" (1:3), а "Антверпен" был разгромлен "Барселоной" (0:5). Таким образом, после двух туров "горняки" с 3 баллами занимают третье место. "Антверпен" (0 очков) - последний.

В третьем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Барселоны", а "Антверпен" встретится с "Порту".

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