Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене.

Стали известны новые подробности состояния здоровья капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, который пропускает сбор национальной команды из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", 33-летний нападающий выбыл на длительный срок. Ярмоленко перенес операцию на колене и в этом году на поле уже не вернется.

Сообщается, что на реабилитацию Андрею понадобится около четырех месяцев.

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"10 октября Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации - около 4 месяцев.

Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", – рассказал главный врач "Динамо" Андрей Шморгун.

Отметим, что Андрей Ярмоленко не играл в последнем матче "Динамо" в рамках 10-го тура УПЛ против житомирского "Полесья". Игра завершилась сенсационным поражением "бело-синих" со счетом 2:3.

Также стоит отметить, что Сергей Ребров рассчитывал на капитана сборной Украины в октябрьских играх "сине-желтых" против Северной Македонии и Мальты. Как стало известно ранее, вместо Ярмоленко в сборную был вызван Назарий Русин из "Сандерленда".

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко сыграл 9 матчей в составе "Динамо", в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

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