Владимир Зеленский написал сразу несколько поздравительных сообщений в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над командой Швеции и выходом в четвертьфинал Евро-2020.

Он опубликовал эмоциональный пост в своем Twitter.

"Дааааа, это победа-а-а! Мы в 1/4 евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, вы настоящие бойцы! Беседину - здоровья. Слава Украине!"- написал Владимир Зеленский.

Также вскоре он оставил позравительное сообщение на странице в Facebook.

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"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата. Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Украина! Команда, насчитывающая более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!" - написал президент Украины.

Швеция-Украина: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 9,0).

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста).

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Автор: Олег Давыгора