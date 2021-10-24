Руслан Малиновский отличился в матче против "Удинезе".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился забитым голом за "Аталанту" в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

Малиновский вышел на поле с первых минут, а на 56-й минуте открыл счет во встрече.

Украинец отличился в своем фирменном стиле - ударом из-за пределов штрафной.

Для Малиновского этот гол стал вторым в текущем сезоне. Ранее он забивал в ворота "Интера".

На 86-й минуте украинец был заменен, а его команда не удержала победный счет, пропустив в компенсированное время - 1:1.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Александр Петраков может вызвать Руслана Малиновского на матчи сборной Украины в ноябре.

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Автор: Антон Дударь