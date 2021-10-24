Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился забитым голом за "Аталанту" в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".
Малиновский вышел на поле с первых минут, а на 56-й минуте открыл счет во встрече.
Украинец отличился в своем фирменном стиле - ударом из-за пределов штрафной.
Для Малиновского этот гол стал вторым в текущем сезоне. Ранее он забивал в ворота "Интера".
На 86-й минуте украинец был заменен, а его команда не удержала победный счет, пропустив в компенсированное время - 1:1.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Александр Петраков может вызвать Руслана Малиновского на матчи сборной Украины в ноябре.
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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.