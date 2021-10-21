Ведущий игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский получит приглашение в сборную Украины на матчи в ноябре.
Об этом сообщает Meta Ratings ссылаясь на собственные источники.
Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков учитывая сложное турнирное положение готов вызвать сильнейших исполнителей. Малиновский дал предварительное согласие провести разговор с глазу на глаз с Петраковым и приехать в лагерь команды на сбор. Игрок и тренер имели диалог через авторитетного посредника имя которого не называется.
Отметим, что Малиновский согласно Transfermarkt стоит 30 миллионов евро и он самый дорогой украинский футболист.
16 ноября сборная Украины сыграет свой заключительный матч в рамках квалификации ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Перед этим подопечные Петракова сыграют товарищеский поединок против Болгарии 11 ноября.
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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.