Похоже, конфликт исчерпан.

Ведущий игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский получит приглашение в сборную Украины на матчи в ноябре.

Об этом сообщает Meta Ratings ссылаясь на собственные источники.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков учитывая сложное турнирное положение готов вызвать сильнейших исполнителей. Малиновский дал предварительное согласие провести разговор с глазу на глаз с Петраковым и приехать в лагерь команды на сбор. Игрок и тренер имели диалог через авторитетного посредника имя которого не называется.

Отметим, что Малиновский согласно Transfermarkt стоит 30 миллионов евро и он самый дорогой украинский футболист.

16 ноября сборная Украины сыграет свой заключительный матч в рамках квалификации ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Перед этим подопечные Петракова сыграют товарищеский поединок против Болгарии 11 ноября.

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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Артем Будрин