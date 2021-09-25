Руслан Малиновский / фото REUTERS
Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче 6-го тура чемпионата Италии против действующего чемпиона "Интера".
На 30-й минуте Малиновский сравнял счет - он отметился эффектным дальним ударом.
Украинец открыл счет своим голам за "Аталанту" в сезоне 2021-2022. Ранее он успел отметиться голевой передачей.
Малиновский также поучаствовал во втором голе "Аталанты".
Украинец был заменен на 62-й минуте. А матч в итоге завершился вничью - 2:2.
Напомним, что Малиновский не был вызван в сборную Украины на предстоящие матчи.
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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.