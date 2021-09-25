Руслан Малиновский отметился красивым голом в матче Серии А.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче 6-го тура чемпионата Италии против действующего чемпиона "Интера".

На 30-й минуте Малиновский сравнял счет - он отметился эффектным дальним ударом.

Украинец открыл счет своим голам за "Аталанту" в сезоне 2021-2022. Ранее он успел отметиться голевой передачей.

Малиновский также поучаствовал во втором голе "Аталанты".

Украинец был заменен на 62-й минуте. А матч в итоге завершился вничью - 2:2.

Напомним, что Малиновский не был вызван в сборную Украины на предстоящие матчи.

Читайте также"Это очень плохо": экс-тренер Динамо раскритиковал Петракова из-за решения по Малиновскому

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.

Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.

Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.

В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.

Автор: Антон Дударь