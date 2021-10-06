Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал, когда на поле смогут вернуться травмированные футболисты команды.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Выяснилось, что основной форвард "горняков" в этом сезоне Лассина Траоре пропустит не семь месяцев, как сообщил ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин, а как минимум девять.
"У Траоре серьезная травма - повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", - сказал Глущенко.
Другой нападающий "горняков" Жуниор Мораес, который травмировался весной, по словам Глущенко, не сможет помочь команде в этом году:
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"У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября - декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов".
Также врач рассказал о состоянии других травмированных футболистов:
"Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3-4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7-10 дней".
"Шахтер": результаты в сезоне
- В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" после десяти туров занимает второе место. "Горняки" на 3 очка отстают от "Динамо" и на 2 опережают "Ворсклу".
- На групповом этапе Лиге чемпионов, куда "Шахтер" пробился через квалификацию, "горняки" сперва сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Интером" (0:0).
- В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.