Появилась новая информация о травме Лассины Траоре, а Жуниор Мораес вернется на поле еще не скоро.

Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал, когда на поле смогут вернуться травмированные футболисты команды.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Выяснилось, что основной форвард "горняков" в этом сезоне Лассина Траоре пропустит не семь месяцев, как сообщил ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин, а как минимум девять.

"У Траоре серьезная травма - повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", - сказал Глущенко.

Другой нападающий "горняков" Жуниор Мораес, который травмировался весной, по словам Глущенко, не сможет помочь команде в этом году:

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"У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября - декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов".

Также врач рассказал о состоянии других травмированных футболистов:

"Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3-4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7-10 дней".

"Шахтер": результаты в сезоне

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" после десяти туров занимает второе место. "Горняки" на 3 очка отстают от "Динамо" и на 2 опережают "Ворсклу".

На групповом этапе Лиге чемпионов, куда "Шахтер" пробился через квалификацию, "горняки" сперва сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Интером" (0:0).

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

Автор: Антон Дударь