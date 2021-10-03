Фанаты Шахтера на матче с Динамо назвали Луческу "Иудой" (фото)

Болельщики вывесили баннер в адрес румынского тренера.

Фанаты "Шахтера" вывесили баннер в адрес главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу во время матча команд на "Олимпийском" в Киеве. Болельщики назвали румынского тренера именем апостола, предавшего Иисуса Христа. На трибунах появился баннер с надписью латиницей "Луческу - Иуда Искариот". Фото опубликовал Instagram Профутбол digital. Напомним, ранее возле "Донбасс Арены" в Донецке залили голубой краской звезду Мирчи Луческу на аллее славы. Читайте также"Вон из Киева": фанаты Динамо вывесили новый баннер в адрес Шахтера (фото) Мирча Луческу: карьера в "Динамо" Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины-2020, в прошлом сезоне впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо". Автор: Антон Дударь

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