В центральном матче 10-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Шахтер". Матч прошел на "Олимпийском" и завершился вничью.
Первый тайм получился довольно равным. "Динамо" могло открывать счет на 9-й минуте матча, но Карлос де Пена пробил в штангу. "Шахтер" тут же ответил опасным, но неточным ударом Алана Патрика. В дальнейшем команды также отметились моментами Марлоса и Витиньо, но обоим футболистам не хватило точности в завершении.
После перерыва отличный момент был у Виктора Цыганкова, но ему не удалось переиграть Андрея Пятова с близкого расстояния. А на последних минутах у ворот "Динамо" было жарко после подачи углового, но Сергей Кривцов пробил в Александра Караваева, который стоял на линии ворот.
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По итогам матча "Динамо" сохранило три очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке - у киевлян теперь 26 очков, у "горняков" - 23.
"Динамо" - "Шахтер" - 0:0
"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86)
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Майкон, Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Марлос (Тете, 65), Педриньо
Предупреждения: Шапаренко - Марлон, Кривцов, Сикан, Тете
Видеообзор матча
Украинская Премьер-лига: 10-й тур
- 10-й тур чемпионата Украины прошел с 1 по 3 октября.
- В стартовом поединке тура "Рух" одолел "Мариуполь" с разницей в два мяча.
- "Колос" победил "Черноморец" благодаря голу бразильского новичка.
- "Днепр-1" минимально обыграл аутсайдера чемпионата - "Львов".
- "Ворскла" разгромила "Ингулец", забив три гола, а "Верес" и "Александрия" поделили очки.
- "Заря" и "Металлист 1925" одержали победы в своих матчах.