Встреча грандов украинского футбола завершилась без забитых мячей.

В центральном матче 10-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Шахтер". Матч прошел на "Олимпийском" и завершился вничью.

Первый тайм получился довольно равным. "Динамо" могло открывать счет на 9-й минуте матча, но Карлос де Пена пробил в штангу. "Шахтер" тут же ответил опасным, но неточным ударом Алана Патрика. В дальнейшем команды также отметились моментами Марлоса и Витиньо, но обоим футболистам не хватило точности в завершении.

После перерыва отличный момент был у Виктора Цыганкова, но ему не удалось переиграть Андрея Пятова с близкого расстояния. А на последних минутах у ворот "Динамо" было жарко после подачи углового, но Сергей Кривцов пробил в Александра Караваева, который стоял на линии ворот.

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По итогам матча "Динамо" сохранило три очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке - у киевлян теперь 26 очков, у "горняков" - 23.

"Динамо" - "Шахтер" - 0:0

"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Майкон, Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Марлос (Тете, 65), Педриньо

Предупреждения: Шапаренко - Марлон, Кривцов, Сикан, Тете

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Автор: Антон Дударь