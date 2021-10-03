Лассина Траоре выбыл на очень долгий срок.

Основной нападающий "Шахтера" Лассина Траоре, который получил травму в матче Лиги чемпионов с "Интером", пропустит семь месяцев.

Об этом "Профутболу" сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Траоре сможет вернуться в строй только в апреле 2022 года.

Также известно, что футболист уже перенес операцию.

Читайте также"Это очень престижный результат": тренер Шахтера - об игре с Интером в матче ЛЧ

Напомним, что Траоре травмировал колено после столкновения с игроком "Интера" Дензелом Дюмфрисом.

Лассина Траоре: что о нем известно

Траоре перешел в "Шахтер" из "Аякса". Он присоединился к амстердамскому клубу в 16-летнем возрасте, а в мае 2019-го года дебютировал за первую команду.

На его счету 31 матч, 12 голов и 12 голевых передач за "Аякс". 7 из них он забил в 12 матчах чемпионата Нидерландов в сезоне 2020-2021. Также в прошлом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов.

За сборную Буркина-Фасо Траоре дебютировал в 16 лет. На данный момент на его счету 17 матчей и 7 голов.

Всего за "Шахтер" Траоре успел провести 14 поединков и забить 9 мячей.

Автор: Антон Дударь