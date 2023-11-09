Артем Довбик может сменить клуб в следующем году.

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку.

Как сообщает El Gol Digital, 26-летним украинским футболистом заинтересовался мадридский "Атлетико". Трансфер может состояться уже в следующем году.

По информации источника, "Жирона" установила достаточно серьезный ценник на украинца. Сообщается, что за продажу Довбика каталонский клуб рассчитывает получить не менее 30 миллионов евро. Стоит отметить, что это почти в четыре раза больше средств, которые "Жирона" заплатила за Артема минувшим летом (трансфер нападающего сборной Украины обошелся клубу в 8 миллионов евро).

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Напомним, Артем Довбик перебрался в "Жирону" из "Днепра-1" летом 2023 года. Украинец быстро адаптировался в новой команде и демонстрирует высокую эффективность. Результативность украинца привлекла интерес к нему со стороны ряда европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны миланского "Интера".

В текущем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

После 12-ти туров "Жирона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 31 набранное очко. В следующем туре Ла Лиги каталонцы сыграют против "Райо Вальекано". Игра состоится 11 ноября.

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