"Жирона" одержала волевую победу в 12-м туре Ла Лиги благодаря великолепной игре украинцев.

В субботу, 4 ноября, состоялся поеиднок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Осасуна" принимала "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Эль Садар" в Памплоне и завершилась победой гостей.

Первый гол в этой игре забили гости - на 16-й минуте с передачи Артема Довбика отличился Иван Мартин. "Осасуне" удалось сравнять счет на 25-й минуте - гол забил Анте Будимир. В начале второго тайма хорватский нападающий оформил дубль и вывел хозяев поля вперед. Ассистировал ему Хоан Мохика.

Видео дня

На 71-й минуте игры "Жирона" счет сравняла - гол с передачи Мигеля Гутьерреса забил украинец Артем Довбик. А на 80-й минуте каталонцы вышли вперед. Третий гол команды организовали украинцы - Артем Довбик отдал пас, а Виктор Цыганков забил гол.

Точку в этой игре поставил Алейш Гарсия, который забил четвертый мяч "Жироны" на 90-й минуте.

"Осасуна" - "Жирона" - 2:4

Голы: Будимир, 25, 55 - Мартин, 16, Довбик, 71, Цыганков, 80, Гарсия, 90

Видео голов "Жироны":

Отметим, что украинский нападающий Артем Довбик вышел на эту игру в стартовом составе "Жироны" и отыграл 85 минут. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 9,0 балла. Это лучшая оценка среди всех футболистов этого матча. Виктор Цыганков появился на поле на 70-й минуте, заменив Яна Коуто. Его игру оценили в 7,3 балла.

После 12-ти туров "Жирона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе каталонского клуба 31 набранное очко. "Осасуна" с 13 баллами идет на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Райо Вальекано", а "Осасуна" встретится с "Лас-Пальмасом".

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