Константин Вивчаренко может перебраться в португальский чемпионат.

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко может сменить клубную прописку.

По информации Sport.ua, интерес к талантливому украинцу проявляет португальский "Порту".

По информации источника, скауты "драконов" наблюдают за игрой Вивчаренко на молодежном чемпионате Европы, который проходит сейчас в Румынии и Грузии. Они были впечатлены работоспособностью левого защитника "Динамо", а также его умением подключаться к атакам.

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В "Порту" уверены, что молодой украинский защитник сможет выйти на более высокий уровень в их клубе.

В прошлом сезоне Константин Вивчаренко сыграл 32 матча за "Динамо" во всех турнирах, отличился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.

На молодежном Евро-2023 Вивчаренко сыграл три матча в групповом этапе против Хорватии (2:0), Румынии (1:0) и Испании (2:2).

Напомним, молодежная сборная Украины заняла второе место в группе В и вышла в 1/4 финала Евро-2023.

В четвертьфинале молодежного первенства континента "сине-желтые" сыграют против сборной Франции. Матч состоится в воскресенье, 2 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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