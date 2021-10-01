Артем Милевский также признался, что едва не сделал предложение бывшей девушке.

Экс-футболист "Динамо" Артем Милевский признался, что не может долгое время быть с одной женщиной.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи", отвечая на вопрос о том, склонен ли он к изменам:

"Мне тяжело с одним человеком постоянно быть. Это разнообразие... Это распущенность? Почему сразу распущенность, нет, плохое слово. Просто тяжело быть все время с одним человеком в плане секса".

"Так же многие живут. Изменяют. Придумывают какие-то истории", - добавил экс-футболист.

Милевский согласился с тем, что, возможно, для него подошел бы свободный брак, однако сам он не хотел бы делить свою жену с кем-либо: "Нет, так не нормально. Такое не подходит".

"Вот поэтому я и один, без семьи пока. Но я ни на что не жалуюсь", - подытожил футболист.

Отвечая на вопрос о том, разве не приятно, когда дома тебя кто-то ждет и кто-то о тебе может позаботиться, Милевский ответил: "И мозг повыносить еще. Знаю я вас".

Также экс-нападающий рассказал о том, как едва не сделал предложение своей бывшей девушке Валерии, с которой встречался в Беларуси:

"Почти. Чуть-чуть не хватило. Думал сделать предложение, но чуть-чуть накосячил. Получилось, что уже это было неактуально. Так получилось, что не сложилось из-за моих ошибок".

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Напомним, недавно Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

Артем Милевский: карьера и достижения

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 ассиста).

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем". Этот клуб стал последним в его карьере.

С киевским "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. С "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды обладателем Суперкубка страны. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными скандалами за пределами поля.

Автор: Антон Дударь