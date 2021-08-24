Футболист и тренер поссорились еще в 2012 году.

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский публично извинился перед легендой украинского футбола Олегом Блохиным.

Это произошло во время церемонии награждения новой государственной премией "Национальная легенда Украины", которой был удостоен и Блохин.

Милевский вышел на сцену и произнес речь, в которой извинился перед тренером.

"Сборная Украины 2006 года - команда-звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха. Олег Владимирович, хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться - в первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и очень многие, но вы доказали делом", - сказал Милевский.

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Нападающий продолжил:

"От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была реально тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации - не буду говорить, какие. Мы выиграли две последующие игры и вышли из группы благодаря вам".

Напоследок Милевский извинился за себя:

"Ну и скажу о себе - тоже хочу перед вами извиниться. У нас были большие недопонимания, средние, маленькие. Все люди делают ошибки - может быть, я в какой-то мере делал их побольше. Но сегодня такой день - можно понять и простить, да? Хочется забыть все плохое, вспоминать только хорошие моменты".

"Вы великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", - подытожил Милевский.

Милевский и Блохин: история конфликта

Милевский покинул "Динамо" из-за ссоры с Блохиным. В 2012 году нападающий был переведен в дублирующий состав, а в 2013 году ушел из киевского клуба.

Позже тренер объяснял свое решение словами: "Я пьяных тренировать не умею". По словам Блохина, Милевский приходил на тренировки пьяным. При этом Блохин отрицал, что решение о переводе игрока в дубль было как-то связано с тем, что Милевский явился на представление тренера в "Динамо" в халате.

Позже агент Милевского Александр Панков сообщил, что нападающий жалел о том, что не извинился перед тренером: "После той ссоры Артем честно и открыто сказал, что самая большая ошибка в его карьере то, что он не извинился перед Блохиным. Он бы до сих пор играл в "Динамо".

Автор: Антон Дударь