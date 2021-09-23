Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский завершил игровую карьеру.

Об этом Милевский сообщил на своем YouTube-канале.

Он записал видеообращение со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго от этого уходил. Были варианты, были предложения, но я сказал себе: "Хватит", - отметил Милевский.

На видео футболист также решил написать письмо себе 15-летнему.

Милевский покинул "Динамо" из-за ссоры с Блохиным. В 2012 году нападающий был переведен в дублирующий состав, а в 2013 году ушел из киевского клуба.

Позже тренер объяснял свое решение словами: "Я пьяных тренировать не умею". По словам Блохина, Милевский приходил на тренировки пьяным. При этом Блохин отрицал, что решение о переводе игрока в дубль было как-то связано с тем, что Милевский явился на представление тренера в "Динамо" в халате.