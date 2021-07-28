Ворскла - КуПС: где смотреть матч Лиги конференций

Полтавчане проведут ответную встречу второго квалификационного раунда.

29 июля полтавская "Ворскла" проведет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба "КуПС". Команды сыграют в Полтаве. В первом матче, который состоялся в Финляндии, команды сыграли вничью - 2:2. Ворскла - КуПС: где смотреть матч Прямую трансляцию противостояния украинского и финского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Читайте такжеЛига конференций УЕФА: стали известны потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Ворскла - КуПС: перед матчем Матч "Ворскла" - "КуПС" обслужит бригада арбитров из Чехии. Главный арбитр - Павел Орел.

Перед ответной встречей против "КуПС" "Ворскла" стартовала в УПЛ - полтавчане сыграли вничью с "Днепром-1".

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом матча: коэффициент 2,07 - на победу полтавчан, 3,40 - на ничью, 3,40 - на победу гостей.

Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя пары "Астана" - "Арис". Автор: Антон Дударь

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