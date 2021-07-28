29 июля полтавская "Ворскла" проведет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба "КуПС". Команды сыграют в Полтаве.
В первом матче, который состоялся в Финляндии, команды сыграли вничью - 2:2.
Ворскла - КуПС: где смотреть матч
Прямую трансляцию противостояния украинского и финского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
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Ворскла - КуПС: перед матчем
- Матч "Ворскла" - "КуПС" обслужит бригада арбитров из Чехии. Главный арбитр - Павел Орел.
- Перед ответной встречей против "КуПС" "Ворскла" стартовала в УПЛ - полтавчане сыграли вничью с "Днепром-1".
Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом матча: коэффициент 2,07 - на победу полтавчан, 3,40 - на ничью, 3,40 - на победу гостей.
Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя пары "Астана" - "Арис".