"Ворскла" не смогла обыграть "КуПС" в Лиге конференций.

Полтавская "Ворскла" дебютировала в новом турнире УЕФА - Лиге конференций. В рамках второго квалификационного раунда полтавчане на выезде играли против финского клуба "КуПС". Встреча завершилась вничью.

Матч начался для "Ворсклы" с пропущенного гола - уже на 6-й минуте игры мяч оказался в воротах полтавчан после дальнего удара.

Отыграться "Ворскле" удалось на 29-й минуте - Ибрахим Кане отличился ударом с острого угла.

В середине второго тайма полтавчане заработали пенальти, и Оливье Тилль уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

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Ко второму тайму арбитр добавил четыре минуты, но в итоге команды сыграли шесть, и "Ворскла" пропустила на шестой добавленной - игрокам "КуПСа" удалось затолкать мяч в ворота после углового. Сразу после этого рефери дал финальный свисток.

"КуПС" (Финляндия) - "Ворскла" (Украина) - 2:2

Голы: Удо, 6, Томас, 90+6 - Кане, 29, Тилль, 55 (с пенальти)

"КуПС": Крейдель, Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо, Себбан (Рангел, 79), Аджей-Боатенг, Узочукву, Попович, Ниссиля, Удо

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Яворский, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, Тилль, Якубу, Кане (Челядин, 75), Степанюк

Предупреждения: Попович, Себбан, Боатенг - Бондаренко, Скляр

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео голов

КуПС - Ворскла: что нужно знать

Это был первый матч для украинских клубов в истории Лиги конференций.

Ответную встречу команды проведут 29 июля в Украине.

Победитель этой пары в третьем раунде квалификации сыграет против победителя пары "Астана" - "Арис".

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Автор: Антон Дударь