Полтавский клуб сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне.

В четверг, 21 июля, полтавская "Ворскла" сыграет свой первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Соперником украинского коллектива будет шведский АИК.

Из-за полномасштабной войны в Украине полтавчане вынужденно сыграют номинально домашний матч против АИКа в Швеции. Игру примет стадион "Tele2Arena". Судить поединок будет арбитр из Швейцарии Урс Шнайдер.

Война сильно повлияла на украинский футбол и наши клубы изменились после 24-го февраля, в частности кадрово. "Ворскла" в этом плане не стала исключением. Однако, в отличие от большинства клубов УПЛ, "Ворскла" не стала слабее, а может даже и сильнее. К примеру, состав полтавчан усилил бывший игрок "Днепра" и "Металлиста" Денис Олейник.

Произошли у "Ворсклы" изменения и в тренерском штабе. Полтавский клуб прекратил сотрудничество с Юрием Максимовым, пригласив на пост главного тренера экс-наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Ворскла – АИК: трансляция

В Украине поединок в прямом эфире покажут YouTube-каналы "Ворсклы" и "EspresoTV".

Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Ворскла – АИК: прогноз

"Ворскла" и АИК примерно равные по подбору игроков команды и явного фаворита здесь нет. Однако, у шведского клуба есть сильные преимущества в виде игрового тонуса и фактора домашнего поля. Именно поэтому букмекеры считают явным фаворитом в этом противостоянии АИК. Так, коэффициент на их победу составляет 1,48. Ничья – 3,88. Победа полтавчан, в свою очередь, оценивается в 6,80.

Ответный матч АИК и "Ворскла" сыграют 28-го июля. Игра пройдет на том же стадионе "Tele2Arena" в Швеции.

Победитель двухматчевого противостояния "Ворскла" - АИК выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония). Проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

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