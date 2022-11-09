Михаил Мудрик стал лучшим футболистом группового раунд ЛЧ по скоростным показателям.

На прошлой неделе были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023 и УЕФА подводит итоги этой стадии турнира.

Так, по итогам группового раунда были названы десять самых быстрых футболистов.

Как сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов в Твиттере, рекордный показатель скорости на стадии группового этапа ЛЧ был зафиксирован у вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Украинец сумел разогнаться до 36,6 км/ч.

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Единственным футболистом, который сумел на равных соперничать с "горняком" стал вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

Примечательно, что оба самых быстрых игрока Лиги чемпионов продолжат свои выступления уже в Лиге Европы.

Добавим, что Михаил Мудрик также стал лучшим бомбардиром "Шахтера" в нынешнем сезоне ЛЧ. На счету вингера три забитых гола, а также два ассиста.

Всего в текущем сезоне Мудрик сыграл за "Шахтер" 14 матчей. В его активе 7 голов и 7 результативных передач.

Напомним, донецкий "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов играл в квартете F с мадридским "Реалом", немецким клубом "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком". "Горняки" набрали шесть очков, заняли третье место в группе и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы.

В 1/8 финала ЛЧ из этой группы вышли "Реал" и "Лейпциг", занявшие первое и второе место соответственно. Испанский гранд заработал 13 очков, у немецкого клуба - 12. Шотландский "Селтик" с двумя баллами финишировал на последнем месте.

В плей-офф Лиги Европы "Шахтер" сыграет с французским "Ренном". Первые матчи этой стадии состоятся 16 февраля следующего года, а ответные - 23 февраля. "Горняки" первую игру проведут дома, а вторую – на выезде.

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