В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА. Украину на этой стадии представляет донецкий "Шахтер".
Согласно регламенту, в этом раунде сыграют команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы.
Представители ЛЕ имели статус сеяных. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.
На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации.
Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против "Ренна". Примечательно, что французы выступали в одной группе с киевским "Динамо". "Ренн" дважды обыграл "бело-синих" (2:1, 1:0).
Также стоит отметить пару "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", матч, достойный плей-офф Лиги чемпионов.
Пары стыковых матчей Лиги Европы
- "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
- "Ювентус" - "Нант"
- "Спортинг" - "Митьюлланд"
- "Шахтер" - "Ренн"
- "Аякс" - "Унион Берлин"
- "Байер" - "Монако"
- "Севилья" - ПСВ
- "Зальцбург" - "Рома"
Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. Пары 1/8 финала Лиги Европы будут определены 24 февраля.
Напомним, в групповом раунде Лиги Европы Украину представляло киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу выступили провально, набрав всего одно очко за шесть туров. Киевляне в итоге заняли последнее место в группе с турецким "Фенербахче", французским "Ренном" и кипрским клубом АЕК Ларнака.