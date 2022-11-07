Донецкий "Шахтер" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы.

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА. Украину на этой стадии представляет донецкий "Шахтер".

Согласно регламенту, в этом раунде сыграют команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы.

Представители ЛЕ имели статус сеяных. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.

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На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против "Ренна". Примечательно, что французы выступали в одной группе с киевским "Динамо". "Ренн" дважды обыграл "бело-синих" (2:1, 1:0).

Также стоит отметить пару "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", матч, достойный плей-офф Лиги чемпионов.

Пары стыковых матчей Лиги Европы

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Митьюлланд"

"Шахтер" - "Ренн"

"Аякс" - "Унион Берлин"

"Байер" - "Монако"

"Севилья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. Пары 1/8 финала Лиги Европы будут определены 24 февраля.

Напомним, в групповом раунде Лиги Европы Украину представляло киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу выступили провально, набрав всего одно очко за шесть туров. Киевляне в итоге заняли последнее место в группе с турецким "Фенербахче", французским "Ренном" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

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