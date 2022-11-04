"Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Накануне завершились групповые этапы всех трех еврокубковых турниров, в которых участие принимали три украинских клуба.

Донецкий "Шахтер" выступал в групповом раунде Лиги чемпионов в квартете F с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком".

До последнего тура "горняки" сохраняли шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако в заключительном туре уступили с разгромным счетом "Лейпцигу" (0:4).

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По итогам группового раунда ЛЧ донецкий "Шахтер" занял третье место в своей группе, набрав 6 очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Представляем вашему вниманию список потенциальных соперников "горняков" в плей-офф ЛЕ.

Потенциальные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы:

ПСВ (Нидерланды)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Мидтьюлланд" (Дания)

"Нант" (Франция)

"Монако" (Франция)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Унион Берлин" (Германия)

Самыми тяжелыми оппонентами из этого списка, несомненно, являются "Манчестер Юнайтед" и "Рома". Не стоит сбрасывать со счетов и немецкий "Унион Берлин", ставший открытием этого сезона в Бундеслиге. После 12-ти туров "Унион Берлин" удерживает лидерство в чемпионате Германии, опережая "Баварию".

Добавим, что жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября.

Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 марта.

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