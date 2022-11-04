Накануне завершились групповые этапы всех трех еврокубковых турниров, в которых участие принимали три украинских клуба.
Донецкий "Шахтер" выступал в групповом раунде Лиги чемпионов в квартете F с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком".
До последнего тура "горняки" сохраняли шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако в заключительном туре уступили с разгромным счетом "Лейпцигу" (0:4).
По итогам группового раунда ЛЧ донецкий "Шахтер" занял третье место в своей группе, набрав 6 очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Представляем вашему вниманию список потенциальных соперников "горняков" в плей-офф ЛЕ.
Потенциальные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы:
- ПСВ (Нидерланды)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Мидтьюлланд" (Дания)
- "Нант" (Франция)
- "Монако" (Франция)
- "Ренн" (Франция)
- "Рома" (Италия)
- "Унион Берлин" (Германия)
Самыми тяжелыми оппонентами из этого списка, несомненно, являются "Манчестер Юнайтед" и "Рома". Не стоит сбрасывать со счетов и немецкий "Унион Берлин", ставший открытием этого сезона в Бундеслиге. После 12-ти туров "Унион Берлин" удерживает лидерство в чемпионате Германии, опережая "Баварию".
Добавим, что жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября.
Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 марта.