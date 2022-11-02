"Шахтер" занял третье место в своей группе и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" играл против "РБ Лейпциг".

Игра проходила в Варшаве и завершилась победой немецкого клуба со счетом 4:0.

Счет в игре был открыт уже на 10-й минуте. Французский форвард "быков" Кристофер Нкунку забил с передачи Тимо Вернера.

Видео дня

В дебюте второго тайма игроки "Лейпцига" удвоили свое преимущество. На 50-й минуте отличился португальский нападающий Андре Силва. На 62-й минуте встречи Доминик Собослаи отправил третий мяч в ворота "горняков" и довел счет до разгромного. Спустя еще шесть минут испанский полузащитник Дани Ольмо забил четвертый мяч "быков", установив финальный счет на табло.

"Шахтер" - "РБ Лейпциг" - 0:4

Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Ольмо, 68

Видео голов:

В другом матче этой группы мадридский "Реал" нанес разгромное поражение шотландскому "Селтику" (5:1).

Таким образом, после 6-ти сыгранных туров "Реал" набрал 13 очков и занял первое место в турнирной таблице группы F, "РБ Лейпциг" с 12 баллами финишоровал вторым. Именно эти два клуба и сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" за 6 сыгранных туров заработал 6 очков, занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Шотландский "Селтик" с двумя баллами финишировал на последней строчке.

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