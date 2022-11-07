Жребий свел в 1/8 финала финалистов прошлого сезона - "Реал" и "Ливерпуль".

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На этой стадии борьбу за трофей продолжают 16 команд. Перед жеребьевкой они были разделены на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места).

Сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле.

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Согласно регламенту, в 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.

Заметим, что по итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции.

Представляе вашему вниманию результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

"Брюгге" - "Бенфика"

"Ливерпуль" - "Реал"

"Милан" - "Тоттенхэм"

"Айнтрахт" - "Наполи"

"Борусия" Д - "Челси"

"Интер" - "Порту"

"ПСЖ" - "Бавария"

Добавим, что первые матчи запланированы на 14/15 и 21/22 февраля. Ответные матчи состоятся 7/8 и 14/15 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

Напомним, единственным представителем Украины в групповом раунде был донецкий "Шахтер". "Горняки" заняли третье место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком" и отправились в 1/16 финала Лиги Европы.

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