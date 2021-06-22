Олег Протасов подчеркнул, что Украина заслуженно проиграла Австрии на Евро-2020.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что вопрос об отставке Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины после поражения от Австрии неактуален.

Протасова цитирует as.ro.

"Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после матча. Я не думаю, что вопрос об отставке Шевченко актуален. Он очень много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок"

При этом Протасов подчеркнул, что Украина справедливо проиграла Австрии:

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"Австрия сыграла лучше в этом матче. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно".

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 под руководством Шевченко сборная Украины набрала 3 очка в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией, заняв третье место.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь