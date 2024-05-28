По словам Ващука, он является санитаром по эвакуации раненых защитников на фронте.

Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук получил офицерское звание младшего лейтенанта. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Facebook.

"Служу Украинскому народу!" - подписал он свое сообщение.

Известно, что легенда "Динамо" решил вступить в Нацгвардию Украины в мае 2023 года. Ранее сообщалось, что Ващук находился рядом с Купянским районом, где принял участие в первом боевом задании в ВСУ.

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Также в интервью "Голосу Америки" он рассказал о своих обязанностях во время службы. По его словам, он является санитаром по эвакуации раненых, старшим солдатом машины.

"За время эвакуации может произойти все. Есть на ИВЛ ребята, которые сами не дышат, много трубочек и за этим надо следить. Мы это умеем делать, и у нас бригады, которые проходят обучение, практику, и все это мы делаем. Помню слова Лобановского, который говорил, что 15 минут ты радуешься победе, 15 минут ты расстроился поражению, и все, забыл. И следующая игра. Так и здесь. Ты сделал свое дело, следующая", - подчеркнул он.

Ващук добавил, что делает это для того, чтобы Украина победила и чтобы его дети не занимались тем, чем занимается он.

"То, что мы пережили в Гостомеле, я бы не хотел, чтобы такое было у нас по всей стране, скажем так", - подчеркнул экс-игрок "Динамо".

Известно, что во время своей футбольной карьеры Ващук провел 342 матча в Украинской Премьер-лиге. Также он 63 раза играл за национальную сборную Украины.

Служба украинских футболистов в ВСУ

Как писал УНИАН, бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о своей службе в армии. В 2022 году он отмечал, что в ближний бой с противником пока не вступал, однако, если нужно будет, то он готов стрелять в захватчиков.

Кроме того, бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще нескольких футбольных клубов Николай Стеценко рассказал о том, как оказался на фронте. По его словам, он не планировал служить в ВСУ.

"20 июня я приехал в Одессу из Киева подписывать контракт с клубом "Реал Фарма". Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали", - вспомнил Стеценко.

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