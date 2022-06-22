Бывший игрок "Динамо" рассказал о службе в ВСУ.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как служит в ВСУ.

Экс-футболист в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" признался, что в ближний бой с врагом ему пока не приходилось вступать, однако если нужно будет, то он готов стрелять в оккупантов.

"В близкий бой мне вступать не приходилось. Мы тренируемся, проходим обучение. Я проходил обучение два месяца. Очень благодарен ребятам, которые меня обучали.

Чего я не знал, научился. Как держать автомат – я знал. Правильные навыки с автоматом – для меня это большой плюс. А если надо будет стрельнуть в урода русского – я всегда стрельну. У меня рука даже не дрогнет", - сказал Алиев.

Также Александр Алиев рассказал о сотрудничестве с Ярославом Ракицким.

"Ракицкий – молодец. Я одно скажу. В первую очередь, он разорвал контракт (с "Зенитом") – это раз. Тот же самый Андрюха Воронин, не игрок, а помощник тренера, уехал (из "Динамо" Москва). Не я набрал Ярика, а его друг, агент Максим набрал и спросил, нужно ли что-то. Я сказал, что для нашей группы нужно два дрона.

Через два часа он мне перезвонил и говорит: "Ярик дал добро. Он тебе уже завтра привезет дроны". Потом сам Ярик мне написал. Я его поблагодарил. Я сказал: "Ярик, спасибо тебе большое от всей нашей группы и от меня лично".

Он сразу ответил. Спросил, что еще нужно. Я сказал, что больше ничего. Я прекрасно знаю, говорил с тем же Максимом, что Ярик очень хочет ехать сюда в Киев и идти воевать. Я говорю: у него есть еще два-три года, пускай он зарабатывает деньги и получает удовольствие от любимого дела.

Он был и является патриотом этой страны. Его критиковали, что он гимн не поет и руку на сердце не держал. Но это его личное. Был вызов – он приезжал. Его выпускали – он играл на поле. Он радовался, когда мы выигрывали и огорчался, когда проигрывали. За него ямогу сказать: это патриот своей страны и порядочный человек", - сказал экс-игрок "Динамо".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Алиев с первых дней вторжения оккупантов вступил в ряды теробороны Киева. Позже стало известно, что бывший футболист вступил в ряды ВСУ.

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