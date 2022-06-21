Александр Алиев недоволен поступками некоторых украинских политиков.

Знаменитый в прошлом игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев высказался о некоторых политиках, которые сбежали из Киева после вторжения российских оккупантов.

В частности, бывший футботболист раскритиковал народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко.

"Мне нас*ать на депутатов, кто они, что они. У нас горе в стране, ты принимаешь законы этой страны, жмешь кнопки. А почему ты уси*аешся и уезжаешь в Европу, а когда второго апреля все закончилось, возвращаешься сюда и показываешь, якобы ты был здесь?

Многие знают, кто здесь был, кто здесь не был. Мы знаем прекрасно как Колюня Тищенко рассказывает, как он был здесь. А мы знаем, как он на Закарпатье сидел. Этого же никто не говорит. А чего бояться? Говорите, пускай люди знают. На войне очень многие делают еще больше денег.

Если ты наворовал в то время, ты со своего кармана достань деньги и сделай бронежилеты, сделай каски, сделай форму. Если бы не волонтеры, много чего бы не было у ребят", – заявил Алиев в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Николай Тищенко сбежал от войны на Закарпатье, где прикидывался беженцем.

Вас также могут заинтересовать новости: