Сейчас Николай Стеценко служит в артиллерии на Запорожском направлении.

Бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще нескольких футбольных клубов Николай Стеценко рассказал, как оказался на фронте. В интервью изданию "Украинский футбол" он признался, что служба в ВСУ в его планы изначально не входила.

"20 июня я приехал в Одессу из Киева подписывать контракт с клубом "Реал Фарма". Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали", – вспоминает Стеценко.

По словам мужчины, представители "Реал Фармы" пытались убедить ТЦК отпустить футболиста, поскольку он "принесет больше пользы, играя в футбол". Тем более, что раньше Стеценко не имел опыта военной службы. Однако военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом уволили из-за обвинений в коррупции, поставил "фантастическое условие".

Видео дня

"Он сказал купить четыре пикапа, и тогда меня отпустят. Они стоят более 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с "Чайкой", но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе", – говорит Стеценко.

Футболист вспоминает, что пять недель он пробыл в учебном центре под Киевом, откуда его потом определили в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, но позже он смог перевестись в 66-й отдельный артиллерийский дивизион 406-й бригады. Стеценко успел повоевать под Авдеевкой, а сейчас служит на Запорожском направлении, недалеко от Роботино.

Другие новости о спортсменах на войне

Как писал УНИАН, на фронте погиб бывший гандболист Сергей Чуприна. Это произошло еще в июле 2023 года в боях за Роботино, но долгое время 43-летний винницкий гандболист считался пропавшим без вести. С Чуприной попрощались 1 апреля в Виннице.

Также мы рассказывали, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Кисер заявил, что планирует вместе с украинскими военными бороться против российских оккупантов. Сейчас спортсмен, который родился в Оренбурге, находится в Соединенных Штатах Америки под статусом политического беженца.

Вас также могут заинтересовать новости: