Глава комитета арбитров УЕФА дал свою оценку эпизоду с удалением шведа.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти после окончания Евро-2020 прокомментировал решения арбитров на турнире.

В том числе в разрезе успешности работы системы видеоповторов (VAR) Розетти дал свою оценку эпизоду с удалением защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона за грубый фол против украинца Артема Беседина в матче 1/8 финала. Арбитр Даниэле Орсато удалил его, посмотрев видеоповтор.

Как передает Four Four Two, Розетти подчеркнул:

"Это удаление было на сто процентов правильным".

Напомним, ранее легенда английского футбола возмутил сеть своим постом о травме Беседина.

Травма Артема Беседина: подробности

На 99-й минуте матча Швеция - Украина на Евро-2020 наши футболисты получили численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

Стало известно, что форвард "Динамо" может пропустить до полугода.

Шведский защитник после матча извинился перед нападающим.

