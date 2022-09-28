Словении удалось сохранить прописку в дивизионе В Лиги наций.

Во вторник, 27 сентября, в группе 4 дивизиона В Лиги наций УЕФА в заключительном туре сборная Словении сыграла вничью против Швеции.

Этот результат позволил словенцам сохранить за собой право сыграть в дивизионе В в следующем розыгрыше турнира, а Швеция вылетела в дивизион С.

Спас Словению от поражения шедевральный гол форварда "Зальцбурга" Беньямина Шешко, которому удался удар в стиле легендарного нидерландского футболиста Марко ван Бастена.

Видео дня

Швеция - Словения - 1:1

Голы: Форсберг, 42 - Шешко, 28

Видео гола Шешко:

Обзор матча:

В другом матче этой группы Сербия на выезде обыграла сборную Норвегии со счетом 2:0.

Эта победа позволила сербам набрать 13 очков и занять первое место в группе 4. Таким образом, Сербия вышла в дивизион А Лиги наций. Норвегия с 10 баллами финишировала второй. У Словении - 6 очков, у Швеции - 4.

Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна "РБ Лейпциг" выкупил у "Зальцбурга" Беньямина Шешко за 20 миллионов евро, оставив игрока на сезон в Австрии. Уже в следующем сезоне словенский форвард отправится покорять немецкую Бундеслигу.

Напомним, национальная сборная Украины в заключительном туре группового турнира Лиги наций не смогла обыграть Шотландию (0:0) и заняла второе место в группе 1 дивизиона В с 11 очками. Шотландия с 13 баллами финишировала первой и вышла в элитный дивизион турнира.

Вас также могут заинтересовать новости: