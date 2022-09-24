Салай Адам забил шедевральный гол пяткой в ворота сборной Германии.

23 сентября прошли матчи Лиги наций УЕФА-2022/23 в группе 3 Дивизиона А.

Сборная Италии на стадионе "Сан-Сиро" в Милане победила английскую команду. 22-летний нападающий Джакомо Распадори забил победный мяч на 68-й минуте.

Италия - Англия - 1:0

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Гол: Распадори, 68

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Димарко (Фраттеси, 89), Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Гнонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81)

Англия: Поуп, Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Дайер, Магуайр, Сака( Грилиш, 71), Райс, Беллингем, Фоден, Стерлинг, Кейн

В другом матче группы 3 Дивизиона А сборная Венгрии на выезде минимально одолела Германию - 0:1. Салай Адам забил шедевральный гол пяткой.

Германия - Венгрия - 0:1

Гол: Салай, 17

Германия: тер Штеген, Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган (Мусиала, 69), Гнабри (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане, Вернер (Хаверц, 69)

Венгрия: Гулачи, Фиола, Ланг, Орбан, Шалаи, Керкез, Шафер, А. Надь (Стайлз, 78), Газдаг, Собослаи (Нему 85), Адам Салай (Мартин, 67)

Сборная Венгрии неожиданно возглавляет квартет, где ей пророчили последнее место. Сборная Англии досрочно заняла 4-ю позицию и опустилась в Дивизион В.

Положение команд перед последним туром: Венгрия - 10 очков, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.

26 сентября Венгрия примет дома Италию, а Германия поедет в гости в Англию. Это будут завершающие поединки в этой группе.

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