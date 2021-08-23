Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык поедут на сбор национальной команды.

Произошла рокировка вратарей в сборной Украины по футболу. В связи с травмами на ближайшем сборе команды будет отсутствовать голкипер "Динамо" Георгий Бущан и страж ворот "Шахтера" Анатолий Трубин.

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола сообщили, кто заменит Трубина и Бущана.

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

37-летний Пятов, который имеет за плечами 97 поединков в футболке сборной, после чемпионата Европы-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился выручить команду из-за эпидемии травм основных вратарей.

22-летний Ризнык ранее вызывался в национальную сборную, но дебютировать еще не успел.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Автор: Артем Будрин