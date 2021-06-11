Церемония открытия / фото REUTERS
На "Стадио Олимпико" в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - Евро-2020.
Она прошла перед матчем-открытием турнира, в котором встретились Турция и Италия.
После красочного шоу в рамках церемонии перед зрителями выступил легендарный Андреа Бочелли. Затем болельщики и телезрители увидели яркий салют.
А напоследок нидерландский ди-джей Martin Garrix совместно с участниками группы U-2 исполнил официальную песню Евро-2020 - We are the people.
Фото - REUTERS.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля.
- Турнир впервые в истории проходит в одиннадцати разных странах.
- Матчи Евро-2020 проходят со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR. Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
- Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
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