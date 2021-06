Турнир с участием сильнейших сборных Европы официально стартовал.

На "Стадио Олимпико" в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - Евро-2020.

Она прошла перед матчем-открытием турнира, в котором встретились Турция и Италия.

После красочного шоу в рамках церемонии перед зрителями выступил легендарный Андреа Бочелли. Затем болельщики и телезрители увидели яркий салют.

А напоследок нидерландский ди-джей Martin Garrix совместно с участниками группы U-2 исполнил официальную песню Евро-2020 - We are the people.

