Артем Милевский / YouTube / Ходят слухи

Бывшего нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского задержали в ресторане Boho в центре Киева.

Об этом сообщает АРnews.

Вероятно, что это было постановочное видео для Ютуб-канала Милевского, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста. Люди с нашивками "СБУ" агрессивно кричали на Артема и его агента Александра Панкова, а затем вывели их из зала. Речь шла о каком-то товаре, а "силовики" материли "подозреваемых".

Поскольку правоохранительные органы на данный момент не дают никаких комментариев, то можно предположить, что это было шоу, ведь Милевский теперь активно пробует себя в роли блогера.

Читайте также"Обычные люди не понимают": Милевский объяснил, почему футболисты заслуженно зарабатывают большие деньги

Артем Милевский: завершение карьеры

Автор: Артем Будрин