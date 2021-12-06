Артем Милевский / YouTube / Ходят слухи
Бывшего нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского задержали в ресторане Boho в центре Киева.
Об этом сообщает АРnews.
Вероятно, что это было постановочное видео для Ютуб-канала Милевского, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста. Люди с нашивками "СБУ" агрессивно кричали на Артема и его агента Александра Панкова, а затем вывели их из зала. Речь шла о каком-то товаре, а "силовики" материли "подозреваемых".
Поскольку правоохранительные органы на данный момент не дают никаких комментариев, то можно предположить, что это было шоу, ведь Милевский теперь активно пробует себя в роли блогера.
фото APnews
Экс-футболиста киевского «Динамо» Артема Милевского задержали в центре Киева
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Артем Милевский: завершение карьеры
- Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.
- 23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.
- Милевский анонсировал прощальный матч, который может произойти весной.
- Стало известно, что после окончания игровой карьеры Милевский может трудоустроиться в "Динамо".